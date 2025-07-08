Tülay & Şerif Okudan çiftinin oğlu Abdullah ile Zeynep &Ahmet Gülümser çiftinin kızı Beyza, Osmancık Saray Düğün Salonu’nda düzenlenen görkemli bir düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi.

Dügüne AK Parti Çorum Milletvekilleri Av. Yusuf Ahlatcı, Av. Oğuzhan Kaya, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, Bayat Belediye Başkanı Bahadır Ünlü, Boğazkale Belediye Başkanı Adem Özel, Laçin Belediye Başkanı Mustafa Toydemir, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, MHP İlçe Başkanı Fatih Ergün, CHP İlçe Başkanı Sadık Eker, İYİ Parti İlçe Başkanı Avni Demirci, Anahtar Parti İlçe Başkanı Ali Karınlıoğlu, Osmancık Kent Konseyi Başkanı Ceyhan Dölcü, ilçe başkanları, il genel ve belediye meclisi üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle ve köy muhtarları, dernek ve oda başkanları ile davetliler katıldı.

Kıyılan nikâhta Beyza &Abdullah çifti, bir ömür boyu aynı yastığa baş koymaya ‘evet’ derken, genç çiftlerin nikâh şahitliklerini AK Parti Çorum Milletvekilleri Av. Yusuf Ahlatcı, Av. Oğuzhan Kaya, AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar ile Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz yaptı.

Milletvekili Ahlatcı ve Kaya, dünür olan Okudan ve Gülümser ailelerini tebrik ederken, Beyza & Abdullah çiftine ise bir ömür boyu huzur, sağlık ve muhabbet dileğinde bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi