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Fabrika Sahibi Ali Dost, Ekonomim Gazetesi’ne şu bilgileri verdi:

“Makenas olarak Çorum OSB’de kurulu 10.000m2 kapalı ve 18.000m2 açık olmak üzere toplam 28.000m2 fabrikamızda anahtar teslimi un, irmik, mısır ve çelik silo tesisleri tasarlayan, üreten ve kurulumunu yapan dinamik ve büyüyen bir firmayız. Hedefimiz pazar liderliği. Ürünlerimizi dünya çapındaki yeni teknolojilere uyum sağlayacak şekilde arge ve innovasyona önem vererek geliştiriyor, yurt içi ve yurt dışı pazarda her zaman lider firma olmayı hedefliyoruz. 24 yıldır kaliteden ödün vermeden dünya çapında 25’den fazla ülkede bulunan müşterilerimize hizmet sağlamaya devam ediyoruz. Tahıl öğütme teknolojilerinde öncü firmalardan olan Makenas, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, Avusturya, Bulgaristan, Romanya, Bangladeş, Hindistan, Vietnam, Azerbaycan, Özbekistan, Rusya, Ukrayna, Gürcistan, İran, Mısır, Lübnan, İsrail, Cezayir, Etiyopya gibi dünyanın birçok ülkesine birçok fabrika tamamlamış ve makina tedarik etmiştir.”