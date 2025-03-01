Kırmızı-siyahlı takımda, kaptan Ferhat Yazgan kırmızı kart, Suat Kaya ise sarı kart cezalısı olduğu için Iğdır FK maçında forma giyemeyecek olup, Kerem Kalafat, Atila Turan ve Atakan Akkaynak ise üçer sarı kartla ceza sınırında yer alıyorlar. Bu futbolculardan bugün kart gören cezalı duruma düşecek.

Iğdır FK’da ise Ali Yaşar, Alperen Selvi, Burak Bekaroğlu, Cebrail Karayel, Thuram, Mert Çölgeçen, Daniel Avramovski, İbrahim Akdağ, Muammer Sarıkaya ve Aly Malle sarı kart cezası sınırında yer alıyorlar.