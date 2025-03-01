Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Iğdır Şehir Stadı’nda oynanacak maçta üst klasman hakemlerinden Süleyman Bahadır düdük çalacak olup, yardımcılıklarını Şenol Bektaş ile Göktuğ Hazar Erel yapacak. Saat 16.00’da başlayacak karşılaşmada Oğuzhan Gökçen ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

28 yaşındaki Süleyman Bahadır, kariyerinde Ahlatcı Çorum FK’nın 2 maçını yönetti. Kırmızı-siyahlı takım bu 2 maçı da deplasmanda oynarken, geçen sezon Giresunspor’u 3-0 yenip bu sezon Ümraniyespor’a 3-0 kaybetti.

Bahadır, Iğdır FK’nın da tamamı bu sezon olmak üzere 2 maçında düdük çaldı. Yeşil-beyazlı ekip bu maçlarda sahasında Gençlerbirliği, deplasmanda da Adanaspor’la 0-0 berabere kaldı.