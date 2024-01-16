Kaleli Vakfı Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu üyeleri ile davetlilerin katıldığı, Vakfın sosyal medya hesabından canlı yayınlanan programın açış konuşmasını Kaleli Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Vakıf Müdürü İsmail Tuncel yaptı. Prof.Dr. Abdullah Çolak ise, inanç, amel ve ahlak üçlüsünün bir arada olması gerektiğini belirterek, “Üç ayları, bilgilerimizi tazelemek, hayatımızı tekrar gözden geçirmek için fırsat olarak değerlendirmeliyiz.” dedi.

İlimizin seçkin Din Musikisi Üstadları ve Mevlidhanları; İl Müftülüğü Vaizi Faruk Özdemir,Hz.Ebubekir Camii Müezzini Hasan Çakmak, İl Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Mücahid Kuzu ve Emre Camii Müezzini Muhammed İbrahim Demir tarafından Kur’an-ı Kerim tilavetinden sonra, Emekli Din Görevlisi Fikrettin Çıplak, Kaleli Vakfı’nı kuran, maddi-manevi katkıda sulunan ve hizmet edenler ve şühedanın ruhları için dua okudu.