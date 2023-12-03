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4 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği U18 Ligi Play-Off grubunda heyecan Cumartesi günü oynanan son hafta maçlarının ardından sona erdi. Son hafta maçları öncesi15 puanı bulunan Mimar Sinanspor ile 12 puanı bulunan Gençlerbirliği final niteliğinde bir maça çıktı. Mimar Sinanspor'a şampiyonluk için beraberlik yeterken, Gençlerbirliği ise 2 farklı kazanması gerekiyordu. İsmail Sırma'nın düdük çaldığı karşılaşmanın ilk 30 dakikasında iki takımda kontrollü bir oyun ortaya koyarken, dakikalar 44'ü gösterdiğinde Mimar Sinan Yiğit Emin'in golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden 2 dakika sonra 45+1.dakikada Gençlerbirliği Emre'nin attığı golle skora dengeyi getirdi ve takımlar soyunma odasına 1-1 eşitlikle girdi.

İkinci yarıda risk alan taraf Gençlerbirliği oldu. İlk yarıda 10 kişi kalan rakibi karşısında ataklarını sıklaştıran Gençlerbirliği 79.dakikada Ahmet Kaan'ın kendi kalesine attığı gole 2-1 öne geçti. Şampiyonluk için 1 gol daha bulması gereken Gençlerbirliği savunmasında da açık vermeye başlayınca 81.dakikada Yiğit Emin defansın arkasına sarkarak skoru bir kez daha dengeledi. Kalan sürede başka gol olmayınca karşılaşma 2-2 sona erdi.

Bu sonucun ardından Mimar Sinanspor puanını 16 yaparak şampiyonluk kupasının sahibi olurken, 13 puanda kalan Gençlerbirliği sezonu ikinci sırada tamamladı.



ÖDÜL TÖRENİNE

AHLATCI DA KATILDI

Gençlerbirliği ile Mimar Sinan arasında oynanan maçın ardından ödül töreni düzenlendi. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından organize edilen törene, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Alper Zahir, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Mustafa Alagöz ve Ahmet Danlı, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, TÜFAD Başkanı Yasin Aksoy, antrenörler, sporcular ve sporcu velileri katıldı.

Kupa takdimi öncesi protokol konuşmaları yapıldı. ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Çorum'u Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecek Çorum takımlarına başarılar dilerken, Çorum'u temsil eden takımlara oyuncu verme konusunda kolaylık sağlanması gerektiğine vurgu yaptı.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ise konuşmasında dereceye giren takımları tebrik etti. Belediye olarak her zaman arkalarında olduklarına da vurgu yapan Yağbat, şampiyon takıma gruplarda başarılar diledi.

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı ise Çorumlu sporcuların başarıları ile gurur duyduklarının altını çizerken, Çorum'u başarıyla gruplarda temsil ederek Çorum'un spor tarihine adlarını altın harflerle yazdıracaklarına vurgu yaptı.

Protokol konuşmalarının ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.