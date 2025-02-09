8 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği U18 Futbol Ligi’nde ikinci yarı heyecanı başladı. Cumartesi günü oynanan maçlarda lider Mimar Sinanspor, H.E.Kültürspor’u 6-0’la geçerken, Gençlerbirliği, Hattuşaspor’u 3-1, Sungurlu Belediyespor, Buharaspor’u 3-2 ve İskilipspor ise Osmancıkgücü’nü 3-2 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından 8’de 8 yapan Mimar Sinanspor 24 puana ulaşarak zirvedeki yerini pekiştirirken,18 puana ulaşan Sungurlu Belediyespor ikinci, 15 puanlı iki takımdan Osmancıkgücü üçüncü, H.E.Kültürspor ise dördüncü sırada yer aldı.