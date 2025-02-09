Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig Play-Off yarı final maçları Eskişehir’de oynandı. D grubunda mücadele eden Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor ilk maçında Kocaeli temsilcisi Gölcük Belediyespor’u 3-1, ikinci maçında ise Mado 6 Şubat Maraşspor’u da 3-0 mağlup etti. İki maçını kazanarak 6 puana ulaşan Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor son maçlar öncesi final grubuna adını yazdırdı.

8 takımın mücadele edeceği final grubu 14-16 Şubat tarihleri arasında yine Eskişehir’de mücadele edecek. Final grubu maçlarının ardından 1.Lig’e yükselen takımlar belli olacak.