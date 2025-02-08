Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Sakaryaspor sahasında Çorum FK'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Ligin yukarısını ilgilendiren bir müsabakaydı. Kazanmak istediğimiz ve kazandığımızda seri maçların oynanacağı; salı günü bir müsabakamız ve sonrasında cumartesi günü oynayacağımız Kocaeli maçı öncesi yine ilk 7'nin içerisinde kalmak ve yerimizi biraz daha sağlamlaştırmak istiyorduk. İyi başladık ve devam ettik golü bulduk. Ondan sonraki dakikalarda biraz daha Sakaryaspor oyun üstünlüğünü kurdu ve topu biraz daha eline geçirdi. Sonrasında defans arkasına yediğimiz top ve 1-1'lik sonuç. İkinci yarı başka bir oyun planına geçmeyi denedik ve bunu zaten devreye girmeden 6-7 dakika kala uygulamaya geçirdik. O, 6-7 dakikada iki tane pozisyona girdik. Yani yapmak istediğimiz uygulamayı aslında yerine getirmişlerdi. Devre arasından sonra bunu devam ettirmek istedik ama istemediğimiz bir gol, takım savunması anlamında yaptığımız bir hata bize çok pahalıya mal oldu. Üzgünüz tabii. Bir hafta kazanıp, bir hafta kaybetmemiz yani istikrar sağlamamız gerekiyor. Uzun zamandır istikrar sağladığımız ligde en azından 1 puan alabileceğimiz bir müsabakaydı. Oyuncularımın mücadelesini tebrik ediyorum" dedi.

Editör: İHA AJANS