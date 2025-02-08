Yeni Sakarya Atatürk Stadı’nda oynanan ve İzmir bölgesi üst klasman hakemlerinden Fatih Tokail’in yönettiği maça etkili başlayan Ahlatcı Çorum FK 13.dakikada Tunahan Ergül’ün golüyle öne geçti.

Ahlatcı Çorum FK ilk 25 dakikadaki etkinliğini rakibe kaptırırken, 33.dakikada Ozegovic’in penaltı golüyle skora denge geldi ve ilk yarı 1-1 bitti.

İkinci yarıya iyi başlayan ev sahibi Sakaryaspor, 47.dakikada Burak Çoban’ın golüyle yenik durudan 2-1 öne geçti.

Kalan sürede Ahlatcı Çorum FK’nın beraberlik, Sakaryaspor’un farkı azaltma çabaları sonuçsuz kalınca mücadele Sakaryaspor’un 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Ahlatcı Çorum FK, 95’te Erkan Kaş’ın çift sarıdan kırmızı kart görmesi üzerine karşılaşmayı 10 kişi olarak tamamladı.

Bu sezon 6.yenilgisini alan Ahlatcı Çorum FK 35 puanda kalırken, 7.galibiyetini alan Sakaryaspor puanını 30’a yükseltti. Yeşil-siyahlı takım, yeni teknik direktörü İlker Püren nezaretinde çıktığı ilk maçta çok kritik bir galibiyet aldı.



MAÇTAN DAKİKALAR

DAKİKA 1: Ahlatcı Çorum FK atağında, sağdan Kerem ortaladı, arka direkte Eren Karadağ kafayı vurdu, savunmadan Serkan Yavuz’a çarpan top direğin hemen yanından kornere çıktı.

DAKİKA 13: GOOOLLL! Ahlatcı Çorum FK golü buldu. Suat’ın pasında sağdan Kerem ortaladı, kaleci Szumski’nin tek yumrukla uzaklaştırmak istediği topu altı pasın hemen gerisinden Tunahan ayak içiyle tamamladı: 1-0.

DAKİKA 33: GOL! Sakaryaspor’un golü geldi. 30.dakikada savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Mendy, ceza sahasında Erkan’nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 33.dakikada atışı kullanan Ozegovic, yerden kaleci Hasan Hüseyin’in soluna vurdu, köşeyi bilen Hasan Hüseyin’in çabası yeterli olmadı: 1-1.

DAKİKA 44: Ahlatcı Çorum FK atağında, Atakan Akkaynak’ın ceza yayının sağındaki boşluktan şutu az farkla yandan auta çıktı.

DAKİKA 45: Ahlatcı Çorum FK ikinci gole yaklaştı. Ceza sahasında, sağdan Atakan’ın yerden altı pasa çıkarttığı topa Thomas dokunamadı.

DAKİKA 47: GOL! Sakaryaspor öne geçti. Ozegovic’in pasında topla buluşan Bülent’in soldan ceza sahasına yerden gönderdiği topa Burak Çoban ayağının içiyle dokundu: 1-2.

DAKİKA 58: Soldan gelişen Ahlatcı Çorum FK atağında, ceza sahasına yapılan ortada yakın mesafeden Kadir kafayı vurdu, kaleci Szumski gole izin vermedi.

DAKİKA 74: Sakarya tehlikeli geldi. Ceza sahasında Ahlatcı Çorum FK’lı Kerem’in kafayla uzaklaştırmak istediği topu altı pasın hemen gerisinden Salih gelişine kaleye vurdu, üstten aut.

DAKİKA 90+7: Ani gelişen Sakaryaspor atağında, atağı sürükleyen Emre soldan ortaladı, kaleci Hasan Hüseyin’in tokatladığı top Emircan’ın önünde kaldı, Bu futbolcunun penaltı noktasının sağ çaprazından vuruşunda Atila’ya çarpan top az farkla kornere çıktı.