Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan İllerarası U16 Atletizm Salon Türkiye Şampiyonası Bursa’da yapıldı. 59 ilden 1273 sporcunun yarıştığı şampiyonada Çorum’u 15 yaşındaki Metehan Özünal temsil etti. Şampiyonanın 1.gününde 300 metrede yarışan Metehan Özünal büyük bir başarıya imza atarak Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Antrenörü Onur Çağlan, sporcusu Metehan’ın önemli bir başarı elde ettiğini belirterek kendisi ile gurur duyduğunu söyledi. Şampiyonaya katılan birçok sporcunun daha iyi şartlarda antrenman yaparak organizasyonlara iyi hazırlandığının altını çizen Çağlan, “Biz Metehan ile Çorum’da parklarda antrenman yaparak hazırlandık. Kısıtlı imkanlar ile bu şampiyonaya katıldık. Türkiye’nin önde gelen kulüplerinde yetişen birçok sporcuyu geride bırakarak Türkiye ikincisi olan sporcum Metehan Özünal büyük bir başarıya imza attı. Çorum’da atletizm branşına gerekli destek verilmiyor. Ama bizler pes etmeden eldeki imkanlar doğrultusunda çocuklarımıza, gençlerimize dokunmaya devam edeceğiz. Metehan da atletizm branşına gönül veren sporculara iyi bir örnek oldu” dedi.