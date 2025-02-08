Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde play-off hesapları yapan Ahlatcı Çorum FK, 23.hafta maçında bugün düşmeme mücadelesi veren Sakaryaspor’la deplasmanda karşılaşacak.

Geçtiğimiz hafta sahasında ligin güçlü takımlarından Bandırmaspor’u 4-0 yenerek puan sıralamasında 5.sıraya yerleşen Ahlatcı Çorum FK, zorlu Sakarya deplasmanında puan mücadelesi verecek. Bu doğrultuda, teknik direktör Serkan Özbalta tüm planları puan üzerine yaparken, sakatlıkları süren Geraldo ve Ahmethan bugünkü karşılaşmada da forma giyemeyecekler.

Geçtiğimiz hafta Diyarbakır’da Amed Sportif Faaliyetler’le 2-2 berabere kalarak çok kritik 1 puan alan Sakaryaspor cephesinde ise hareketli saatler yaşanıyor. Mesut Bakkal’ın yerine göreve getirilen ve sadece geçen haftaki Amed maçında takımın başında yer alan Mustafa Dalcı ile yolların ayrılmasından sonra göreve İlker Püren getirildi. Ligde kalma mücadelesi veren yeşil-siyahlı takım, Çorum FK’yı yenerek düşme potasından çıkmayı hesaplıyor.

35 puanla 5.sırada yer alan Ahlatcı Çorum FK ile 27 puanlı 17.sıradaki Sakaryaspor arasında bugün Yeni Sakarya Atatürk Stadı’nda oynanacak kritik maçı İzmir bölgesi üst klasman hakemlerinden Fatih Tokail yönetecek. Saat 16.00’da başlayacak maçta Fatih Tokail’in yardımcılıklarını Bursa bölgesinden Onur Gülter ile Ankara bölgesinden Mehmet Dura yapacak. Aydın bölgesinden Kaan Kara ise maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.