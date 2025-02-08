Ahlatcı Çorum FK, bugün Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 23.hafta maçında konuk olacağı Sakaryaspor’la tarihinde resmi olarak sekizinci kez karşılaşacak.

İki takım bugüne kadar tamamı lig olmak üzere yedi kez karşılaştı. Bu maçların 3’ünü Ahlatcı Çorum FK, 2’sini Sakaryaspor kazanırken, 2 karşılaşma da berabere bitti. Ahlatcı Çorum FK’nın 7 golüne Sakaryaspor 9 golle cevap verdi.

7 maçın 3’ü Sakarya’da oynandı. Ahlatcı Çorum FK bu maçlarda 1 galibiyet, 2 yenilgi alırken, 4 gol atıp 8 gol yedi.