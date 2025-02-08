Bugün Sakaryaspor’la deplasmanda kritik bir maç oynayacak olan Ahlatcı Çorum FK, 437’inci kez puan maçına çıkacak.

Profesyonel liglerdeki 13’üncü sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, bugüne kadar 436 kez puan maçına çıktı. Kırmızı-siyahlı ekip bu maçlarda 3’ü hükmen 190 galibiyet, 119 beraberlik, 127 yenilgi alarak 689 puan toplarken, attığı 626 gole karşılık 455 gol gördü.

436 maçın 218’ini deplasmanda oynayan Ahlatcı Çorum FK, bu karşılaşmalarda ise 77 galibiyet, 60 beraberlik, 81 yenilgi aldı. Hanesine 291 puan yazdıran kırmızı-siyahlılar rakip fileleri 266 kez havalandırırken, kalelerinde 249 gole engel olamadılar.