Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U17 Bölgesle Gelişim Ligi 4.Grup 18.hafta maçında Ahlatcı Çorum FK deplasmanda Kırşehir FK ile karşı karşıya geldi. Kırşehir Bağbaşı Sentetik Sahası’nda oynanan karşılaşmanın 22.dakikasında Beyazıt’ın golüyle 1-0 geriye düşen Çorum FK, ilk yarıda rakibinin golüne karşılık veremedi. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Kırmızı-Siyahlılar 66.dakikada İsa’nın golüyle eşitliği sağladı. Kalan sürede başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından lider Çorum FK puanını 44’e, ev sahibi Kırşehir FK ise 27’e yükseltti.

Editör: RIFAT KARA