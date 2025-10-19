U17 Bölgesel Gelişim Ligi’nde şampiyonluğun en güçlü adayları arasında yer alan Arca Çorum FK, hafta sonu sahasında Keçiörengücü’nü 2-0’la geçerek 5’de 5 yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U17 Bölgesel Gelişim Ligi 8.Grup 5.hafta maçında Arca Çorum FK sahasında Ankara temsilcisi Keçiörengücü’nü ağırladı. Devane Sahası’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı denk bir mücadeleye sahne olurken, iki takımda bulduğu cılız pozisyonlardan gol çıkaramadı ve ilk yarı 0-0 sona erdi. İkinci yarıya etkili başlayan Arca Çorum FK 61.dakikada Furkan ile 1-0 öne geçti. Golden sonra da oyunun kontrolünü elinde tutan Kırmızı-Siyahlılar 90.dakikada Doruk ile farkı 2’e çıkardı. Kalan kısa sürede başka gol çıkmayınca karşılaşma 2-0 Çorum FK’nın üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu sonucun ardından 5’de 5 yapan Çorum FK’nın U17’leri 15 puanla zirvedeki yerini korurken, konuk Keçiörengücü ise 6 puanda kaldı.

SAHA: Devane.

HAKEMLER: İsmail Sırma, Emre Çelikcan, Mevlüt Dışçeken

ARCA ÇORUM FK U17: Toprak, Gökalp, M.Emin, Çınar Neşe, Atakan, Furkan, Yiğit Kaya, Yiğit Kaplan, A.Miraç, Çınar Temir, Yusuf.

YEDEKLER: Kartal, Emir Alp, Bedirhan, Berat, Arda, Kerem, Poyraz, Doruk, Tolga, K.Rüzgar.

KEÇİÖRENGÜCÜ U17: Mert, Taha, Baran, Ayaz, Kaan, M.Efe, Bulut, Enes, Mehmet Efe, Kıvanç, Taha Arda.

YEDEKLER: Kadir, Mazlum, Talha, M.Can