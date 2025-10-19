TFF U16 Bölgesel Gelişim Ligi 8.Grup 5.hafta maçında Arca Çorum FK sahasında Ankara temsilcisi Keçiörengücü’nü konuk etti. Cumartesi günü Devane Sahası’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında rakibi karşısında fazla varlık gösteremeyen Çorum FK U16 takımı soyunma odasına 2-0 geride girdi. İkinci yarıya baskılı başlayan ve aradığı golü 51.dakikada Erhan ile bulan Kırmızı-Siyahlılar 54 ve 57.dakikalarda kalesinde gole engel olamayınca fark bir anda 3’e çıktı. Kalan sürede Çorum FK’nın çabaları yetersiz kalınca karşılaşma 4-1 konuk Keçiörengücü’nün üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından Çorum FK 9 puanda kalırken, Ankara temsilcisi Keçiörengücü ise puanını 9’a yükseltti.

SAHA: Devane.

HAKEMLER: Serhat Doğan, Efe Ataç, Taha Rahmi Atılgan

ARCA ÇORUM FK U16: M.Mert, Talha, Hüseyin Şahin, Yiğit, M.Buğra, Kerem, Demir, M.Umut, Celal Ozan, Hasan Ali.

YEDEKLER: Eren, Tolga, M.Eren, Erhan, Enes, Gökdeniz, Serkan, Emir Musab, Toprak, Mustafa.

KEÇİÖRENGÜCÜ U16: M.Efe, Kuzey, Kartal, Naki, Tuna, Yiğit, İsmail Berk, Toprak, Yiğitcan, Salih, Kaan.

YEDEKLER: A.Celil, Ayaz, Bera Baran, Ali Aziz, Yusuf, Şener, Abdullah.

GOLLER: Dk.16 Salih, Dk.24 ve 57 Yiğitcan, Dk.54 Kaan (Keçiörengücü), Dk.51 Erhan (Çorum FK).