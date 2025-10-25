Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig 7.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor sahasında Ankara temsilcisi Ziraat Bankkart’ı konuk edecek. Son 2 haftayı galibiyetle kapatan Çorum’un efeleri bu maçı da kazanarak üst üste üçüncü galibiyetini almak istiyor. 26 Ekim Pazar günü (yarın) Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynanacak olan bu karşılaşma saat 17.00’de başlayacak. Karşılaşmayı Trabzon bölgesi hakemlerinden Ahmet Ali Uzun yönetecek.

Lig’de oynanacak haftanın diğer maçlarında ise, Yücelen Anamurspor ile Karapınar Anadolu Leoparları ve Şiran Akademi ile Onikişubat Belediyespor karşı karşıya gelecek.