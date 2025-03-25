Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan’ın yaptığı açıklamaya göre, İl Futbol Tertip Kurulu, kulüplerden gelen talep üzerine, 9 Nisan’da oynanması gereken maçları, öğrencilerin devamsızlıklarının artmaması için, okulların ara tatilde olduğu 2 Nisan’da oynatılmasını kararlaştırıldı.

Tertip Kurulu kararına göre, 2 Nisan Çarşamba günü, İtfaiye Sahası’nda oynanacak maçlarda, saat 11.00’de Kültür 19 ile Çorumspor, 13.00’te Hattuşa Gençlikspor’la Alaca Belediye, 15.00’te de Çorum Anadolu FK ile İskilipgücü karşılaşacak.

Mimar Sinan Sahası’nda oynanacak maçlarda ise 13.00’te Gençlik Mimar Sinan ile Gençlerbirliği, 15.00’te de Buharaspor’la Osmancıkgücü karşı karşıya gelecek.