Cumartesi günü Pendikspor’la deplasmanda oynayacağı kritik maçın hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdüren Ahlatcı Çorum FK, bir yandan da sosyal aktivitelerde bulunmaya devam ediyor. , 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü ve 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'nü çerçevesinde Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda eğitim gören 3. kademe öğrencileri antrenman sahasında misafir eden kırmızı-siyahlılar, hemen ertesi gün de Özel Bilgi Koleji’nde öğrencilerle bir araya geldiler.

Teknik direktör Tuncay Şanlı, beraberinde kaptan Ferhat Yazgan, ikinci kaptan Zargo Toure ve deneyimli futbolculardan Erkan Kaş ve Thomas Verheydt ile birlikte Özel Bilgi Koleji’nde öğrencilerle düzenlenen söyleşiye katıldılar.

Meşaleler eşliğinde, tezahüratlarla karşılanan kırmızı-siyahlılar, hıncahınç dolan okulun konferans salonunda, öğrencilerden gelen soruları cevapladılar. Hem öğrencilerin, hem de Çorum FK heyetinin büyük keyif aldıkları söyleşi fotoğraf çekimi ve imza dağıtımı ile sona erdi.

Ziyaretle ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “Bugün, sevdiklerimizle birlikte özel bir buluşmaya imza attık. Bilgi Çorum Koleji’nde teknik direktörümüz Tuncay Şanlı ve oyuncularımızla bir araya gelerek çocuklarla keyifli anlar yaşadık.

Futbolun birleştirici gücüyle dolu bu anlamlı buluşmada, onların heyecanına ve mutluluğuna ortak olmak bizim için tarifsizdi. Bu güzel günü unutulmaz kılan herkese teşekkürler!

İlk iç saha maçımızda da bu muazzam atmosferi görmek için sabırsızlanıyoruz! Hep birlikte daha büyük coşkulara, daha büyük zaferlere!” ifadeleri kullanıldı.