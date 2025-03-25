Kocaelispor’la 15 Şubat’ta oynanan maçta sakatlanan ve arka adalesindeki yırtık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalan Geraldo’nun dönüşünün uzama ihtimali doğdu.
Edinilen bilgilere göre, Cumartesi günkü kritik Pendikspor maçının kadrosuna alınması beklenen Geraldo’nun saha denemesinde sorun çıktı. Arka adalesinde ağrı hisseden Angolalı kanat oyuncusu büyük olasılıkla Pendikspor maçında da forma giyemeyecek.
Geraldo’nun 5 Nisan’daki Esenler Erospor maçına yetiştirilmesine çalışılıyor.
Editör: Haber Merkezi