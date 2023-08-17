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Yeni sezon öncesi U18 Ligi için Karakaşlar Traktör, U17 Ligi için de Namsan ve U15 Ligi için de Berke-Burak Refraktör ile anlaşan ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, U16 Ligi sponsorunu da açıkladı. Başkan Arıcı, kendine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İş İnsanı Arif Çınar’ın sahibi olduğu Çınarlar Boya İnşaat firmasının U16 Ligi’ne sponsor olduğunu duyurdu. Arif Çınar’ın amatör spora her zaman destek olduğunu belirten Arıcı, “Gençlerimize ağabeylik yapan Arif Çınar’a şahsim ve amatör spor camiası adına çok teşekkür ederim” dedi.