12 takımın 2 grupta çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği U16 Futbol Ligi'nde ikinci yarının ilk haftası olan 6.hafta maçları bugün oynanacak. Devane Sahası'nda oynanacak maçlarda saat 13.00'de Devanespor ile Mimar Sinanspor, saat 15.00'de Çorum Anadolu FK ile Buharaspor, İtfaiye Sahası'nda oynanacak maçta saat 15.00'de H.E.Kültürspor ile Osmancık Belediyespor karşılaşacak. İskilip İlçe Sahası'nda oynanacak maçlarda ise saat 13.00'de İskilipgücü ile Gençlerbirliği, saat 15.00'de ise İskilipspor ile Hattuşaspor kozlarını paylaşacak

Editör: RIFAT KARA