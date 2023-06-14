Daha önce Eenç Erkekler Serbest Güreş Mili Takım Antrenörlüğü yapan Fevzi Çakmak, Güreş Federasyonu Başkanlığı tarafından, Serbest Güreş U15 Milli Takım Antrenörlüğüne getirildi.

Güreş Federasyonu tarafından kritik göreve getirilen Çakmak, “Türk Güreşinin geleceği olan 15 yaş grubu, Türk Güreşinin geleceğidir. Burada yetiştireceğimiz güreşçilerimiz ilerleyen yıllarda Ülkemize Şampiyonluklar, madalyalar kazanacak olan yaş grubunu oluşturuyor” dedi.

TARİH YAZACAĞIZ

Çakmak, “Gençler Serbest Güreş Milli Takımız Avrupa ikincisi olmuştu. O zaman tarih yazacağız demiştik. Şükürler olsun ki o zamanki milli takım sporcularımız A milli takıma yükseldiler. Şimdi ise Türk Güreşinin geleceği U15 milli takımı en kritik bölge. Ülkemiz adına şampiyonların ve Türk güreşinin geleceği” diye konuştu.

“Ben görev adamıyım” diyen Çakmak, “MKE Ankaragücü Güreş Takımım ve Gençler Serbest Güreş Milli Takımı nasıl tarih yazdıysa, 1-6 Temmuz tarihlerinde Macaristan’da yapılacak olan U15 Avrupa Şampiyonası’nda da tarih yazacağız” dedi.

Çakmak, bu önemli görevi kendisine veren Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu’na, Yönetim ve İstişare Kurula teşekkür ettiğini de sözlerine ekledi.