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Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ev sahipliğinde gerçekleşen TÜFAD ve Futbol İl Temsilciliği tarafından organize edilen seçmelere Çorum’un farklı kulüplerinden 2010 doğumlu 35 sporcu katıldı. Nazmi Avluca Sahası’nda gerçekleşen seçmeler TFF Futbol Gelişim Departmanı Antrenör Eğitimcisi Osman Üstünel, TFF Samsun Bölge Antrenörü Emre Atalı ve TFF tarafından gönüllü olarak atanan Fırat Kığılcım tarafından gerçekleşti. Seçmelerin saha içi organizasyonunu Çorumlu antrenörler Hüseyin Eğer ve Sadık Tahir Bıyıkıoğlu üstlendi. Yaklaşık 2 saat süren seçmeler sonunda tespit edilen Çorumlu futbolcular 1 hafta sonra Samsun’da Tokat, Amasya ve Sinop illerinden seçilen sporcular arasında bölge karması oluşturulacak.

Seçmeler sonunda TÜFAD Başkanı Yasin Aksoy önderliğinde TFF Samsun Bölge temsilcileri yemekte ağırlanırken, Çorum futbolu üzerine de koyu bir sohbet gerçekleştirildi.