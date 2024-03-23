Park Ganita sponsorluğunda düzenlenen U13 Futbol Ligi'nde bugün ve yarın 5.hafta maçları oynanacak.

21 takımın 3 grupta tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği Park Ganita U13 Futbol Ligi'nde bugün ve yarın toplam 6 karşılaşma oynanacak. Bugün İtfaiye Sahası'nda oynanacak maçlarda saat 12.00'de Çorumspor ile Vefaspor, saat 13.30'da Çorum İdman Yurdu ile Mecitözü Gençlerbirliği, saat 15.00'de 1907 Gençlikspor ile Çorum Anadolu FK karşılaşacak. Yarın saat 14.00'de başlayacak maçlarda saat 14.00'de İtfaiye Sahası'nda Mimar Sinanspor ile Çorum FK, Osmancık İlçe Sahası'nda ise Osmancık Belediyespor ile Hattuşaspor karşı karşıya gelirken, Alaca İlçe Sahası'nda saat 13.00'de başlayacak maçta ise Alaca Belediyespor ile H.E.Kültürspor takımları kozlarını paylaşacak.

Editör: RIFAT KARA