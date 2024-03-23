Çorumspor ve Ahlatcı Çorum FK’nın eski teknik direktörlerinden Gürses Kılıç, TFF 2.Lig Kırmızı Grup takımlarından Sarıyer’le anlaştı.
Düşmeme mücadelesi veren Sarıyer, 17 Mart’ta, deplasmanda Somaspor’la 1-1 berabere kalırken, maçtan sonra teknik direktör İlker Püren’le yollar ayrılmıştı. İstanbul temsilcisi, İlker Püren’den boşalan teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadar Gürses Kılıç’ın getirildiğini açıkladı.
56 yaşındaki Gürses Kılıç, en son 2021-2022 Sezonunda Tarsus İdmanyurdu’na çalıştırmıştı.
Editör: RIFAT KARA