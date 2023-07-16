22 takımın katılımı start alan U11 Futbol Ligi’nde heyecan önceki gün Mimar Sinan Gençlikspor ile Vefa Devane Gençlikspor arasında oynanan Play-Off final maçının ardından sona erdi. İtfaiye Sahası’nda oynanan final maçında baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Devane Gençlikspor Emir (3) ve Hasan Kağan’ın attığı gollerle maçı 4-0 kazanarak U11 Ligi’nin şampiyonu olmayı başardı. Mimar Sinan Gençlikspor ise ikincilik kupası ile teselli buldu. Bu karşılaşma öncesi Çorum FK ile Vefa Gençlikspor arasında oynanan üçüncülük maçını ise Çorum FK 3-0 kazanarak üçüncü olurken, Vefa Gençlikspor ise dördüncü sırada tamamladı.

KUPALAR

VERİLDİ

Mimar Sinan Gençlikspor ile Vefa Devane Gençlikspor arasında oynanan final maçının ardından kupa töreni düzenlendi. Törene, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, ASKF Başkan Yardımcısı Hacı Ömer Yağlıdere, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, İl Hakem Kurulu Başkanı Özcan Genel, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği Başkanı Ahmet Ecevit,eski TÜFAD Başkanı Remzi Karahan, sporcular, antrenörler ve sporcu velileri katıldı.

Kupa töreninde bir konuşma yapan ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, U11 Ligi’ne katılan tüm takımlara göstermiş olduğu mücadeleden dolayı teşekkür ederken, dereceye giren takımları tebrik etti. Arıcı’nın konuşmasının ardından dereceye giren takımlara kupaları takdim edildi.