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Trendyol 1.Lig’de ilk kez boy gösterecek olan Ahlatcı Çorum FK, 11 Ağustos’ta başlayacak yeni sezon öncesi son etap hazırlık dönemini tamamladıktan sonra verilen 1 günlük iznin ardından bugün yeniden topbaşı yapacak. Kırmızı-siyahlı ekip yarın yapacağı antrenmanla 13 Ağustos’ta, deplasmanda oynayacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

Sportif Direktör Muhammed Fettahoğlu’nun verdiği bilgilere göre, saat 16.00’da, tesislerde toplanacak olan kırmızı-siyahlılar, saat 18.00’de yapacakları antrenmanla Tuzlaspor maçının hazırlıklarına başlayacaklar.