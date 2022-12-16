Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın; Fevzi Çakmak, Akşemseddin, İnönü ve Cengiztopel caddelerinin birleştiği Tuzcular Kavşağı’nda başlatılan çalışma ile Fevzi Çakmak Caddesi’nden Cengiztopel Caddesi’ne dönüşte yaşanan sıkıntıların tamamen ortadan kalkacağını bildirdi.

Başkan Aşgın, “Tuzcular Kavşağı’nda başladığımız yeni çalışmamız ile Fevzi Çakmak Caddesi’nden Cengiztopel Caddesi’ne dönüşte yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırıyoruz. Çift şerit olan yolumuzu genişleterek üç şerite çıkartıyor, trafiği rahatlatıyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)

