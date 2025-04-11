Tutuklu öğrencilerin serbest bırakılması talebiyle bir araya gelen gençler, yarın (12 Nisan 2025 Cumartesi günü) saat 18.00’de Atatürk Anıtı’nda basın açıklaması ve oturma eylemi gerçekleştirecek. Eyleme, Zafer Partisi de destek verecek.

Basın açıklamasının ardından yapılacak oturma eylemiyle birlikte, gençler tutuklu öğrencilere yönelik dayanışma mesajlarını kamuoyuyla paylaşacak.

Gözaltına alınan öğrencilerin adil bir şekilde yargılanması gerektiğini vurgulayan gençler, yasal çerçevede yapılan her türlü demokratik hak arayışının meşru olduğunu savunacak.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ