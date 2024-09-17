Miniminikler Futbol Turnuvasında 16 takımdan 2’si kız, 358’i erkek 360 sporcu mücadele ederken, iki kız sporcuya forma hediye edildi.

Çorumgücü’nde Nehir Gül, Hattuşaspor’da ise Zümra Aşkan’a, turnuvaya renk kattıkları için Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından alınan milli takım forması hediye edildi. Gül ve Aşkan’a formalarını Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Hüseyin Şahin ve ASKF Başkanı Ferhat Arıcı tarafından verildi.