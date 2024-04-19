Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Ünivesitelerarası Ayak Tenisi Türkiye Şampiyonası 20-23 Nisan tarihleri arasında Kütahya'da yapılacak. TRT Spor Yıldız ekranlarından da canlı olarak yayınlanacak olan şampiyonada Çorum bölgesi hakemlerinden Serkan Türksoy ve eşi Damla Türksoy görev yapacaklar.

Öte yandan Kıbrıs'ta düzenlenen Avrupa Ayak Tenisi Şampiyonası'nda görev alan tek Uluslarası milli hakem ünvanını da elinde bulunduran Çorum bölgesi hakemi Serkan Türksoy, Uluslar Ayak Tenisi Hakem Kurulu Başkanı Frederico Tavarez tarafindan Haziran ayı içerisinde Romanya da düzenlenecek Ayak Tenisi Hakem Gelişim Seminerine tek Türk hakem olarak davet edildi.

Editör: RIFAT KARA