İl Milli Eğitim Spor Kulübü güreşçisi olan Necati Bozkurt, 48 kiloda mücadele etti. Elemelerdeki tüm müsabakalarını kazanıp adını finale yazdıran Çorumlu güreşçi, Batman Petrolspor Kulübü’nden Osman Kaplan’la Türkiye şampiyonluğu için karşılaştı. Bozkurt, çekişmeli geçen müsabakayı kaybetti ve Türkiye ikinciliği ile teselli buldu. Bu sıklette, Düzce Belediyespor’dan Ensar Demirbayraklı ile Bursa Yıldırıspor’dan Semih Çavuşoğlu ise üçüncülüğü paylaştı.

MİLLİ EĞİTİM TÜRKİYE İKİNCİSİ

Şampiyonada bir şampiyon, bir de Türkiye ikincisi çıkartan Çorum İl Milli Eğitim Spor Kulübü, 216 takım arasında ikinci olarak büyük bir başarıya imza attı. Sivas Sporcu Eğitim Merkezi takım halinde Türkiye Şampiyonu olurken, Antalya Cengiz Elbeye ise üçüncü sırada yer aldı.