19. Dönem Çorum Milletvekili Arslan Adnan Türkoğlu, hayatını anlatan “Efsane Siyasetçi” adlı kitabını AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a hediye etti.

Türkoğlu, TBMM'deki ziyaretinde, bir süre önce çıkarttığı “Efsane Siyasetçi Adnan Türkoğlu” isimli kitabına “Sevgili Kardeşim Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a Saygılarımla” yazarak imzaladı ve Ceylan’a hediye etti.

Ceylan, "Siyasete girmeden önce babamdan sonra istişare ettiğim ve engin tecrübelerinden istifade ettiğim bir büyüğüm olan Adnan Türkoğlu siyasi, sosyal ve kültürel anlamda bu şehrin hafızasıdır. Nazik ziyaretlerinde hayatını anlatan ‘Efsane Siyasetçi Mimar Arslan Adnan Türkoğlu’ kitabını hediye ettiği için teşekkür ediyorum." dedi.

Ceylan ve Türkoğlu, ziyaret sırasında başta kitap olmak üzere Çorum üzerine sohbet ettiler.

