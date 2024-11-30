Geçtiğimiz hafta etkisini artıran yağışların ardından hava sıcaklıkları mevsim normallerine gerilerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) azot dioksit gazı nedeniyle hava kalitesine dair uyarıda bulundu. Dün sabah yurda giriş yapan yüksek basınçlı hava, batı bölgelerinde puslu bir görünüm oluşturdu. MGM, bu durumun bugünden itibaren daha fazla şehre yayılmasını bekliyor.

PUSLU HAVAYLA BİRLİKTE KÖTÜ KOKU UYARISI

MGM'nin internet sitesinde yayımlanan hava durumu raporunda, cumartesi günü birçok şehirde "puslu" hava tahmin edilirken, bu bölgelerde azot dioksit gazı kaynaklı kötü bir kokunun hissedileceği ifade edildi.

AZOT DİOKSİT NEDİR?

Azot dioksit, kırmızımsı kahverengi tonunda, keskin kokulu ve zehirli bir gazdır. Kokusu klor gazını andıran bu gaz, atmosferin alt tabakalarında az miktarda bulunur. Daha çok endüstriyel faaliyetler ve kimyasal tepkimeler sonucu ortaya çıkan bu gaz, yüksek basınçlı hava koşullarında kendini daha belirgin hale getirir.

Azot dioksit düşük miktarlarda insan sağlığını doğrudan tehdit etmese de, havadaki artışı klora benzer bir kötü kokuya yol açabilir. MGM, puslu havanın ve gazın etkisini azaltmak için vatandaşlara dikkatli olmalarını tavsiye etti.