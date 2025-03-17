Ahlatcı Çorum FK’nın da mücadele ettiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 30.hafta maçında Gençlerbirliği’ni 5-0 yenen İstanbulspor’da attığı 3 golle flaş galibiyette başrol oynayan Malili golcü Gaoussou Dirra’nın ilginç bir hikayesi olduğu ortaya çıktı.

22 yaşındaki Diarra’nın Mali’den İstanbul’a üniversite okumak için geldiği ve İstanbulspor’la antrenmanlara çıktığı, gelecek vadetmesi üzerine de hemen profesyonel yapıldığı belirtildi.

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Diarra ile ilgili yaptığı açıklamada, “Diarra'nın profesyonel bir maçı yok. Burada üniversite öğrencisiydi. Sadece futbol akademisi geçmişi var. Bizimle antrenmanlara çıkıyor. Zaten 3. antrenmanda hemen başkana 'imza atalım.' dedik. Oyun üretiyoruz, oyuncu üretiyoruz ve bunları yaparken maç kazanıyoruz. Bunun hazzı hiçbir şeye değişilmez” ifadelerini kullandı.

29 MAÇ 12 GOL

Daha önce Beykoz Anadolu ile de antrenmanlara çıkan ancak hiç resmi maç oynamayan Diarra, profesyonel futbolculuk kariyerine başladığı İstanbulspor’la 26 lig maçında 1.912 dakika süre alırken, 11 gol atıp 2 asist yaptı. Türkiye Kupası’nda ise 3 karşılaşmada 187 dakika sahada kalan 22 yaşındaki kanat-forvet oyuncusu, 1 gol attı.