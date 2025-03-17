Ahlatcı Çorum FK Onursal Başkanı ve aynı zamanda Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, iki kez geriye düştükleri ve 75.dakikadan itibaren 10 kişi mücadele ettikleri maçta Ankara Keçiörengücü karşısında aldıkları 3-2’lik galibiyet sonrası yaptığı açıklamada, futbolcular teknik direktör Tuncay Şanlının oyun stiline alıştıkça galibiyetlerin devam edeceğini ifade etti.

Dere, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ahlatcı Çorum FK’mız, güçlü Ankara ekibi Keçiörengücü’nü konuk ettiği karşılaşmada, 2-1 geriye düştüğü ve 10 kişi kaldığı karşılaşmadan 3-2’lik galibiyetle ayrıldı.

Bu muhteşem geri dönüşün getirisi altın değerinde bir 3 puan oldu. Takımımız, Tuncay Hoca’nın oyun stiline alıştıkça, hocamız da oyuncularımızı tanıdıkça sistemimiz oturacak; Allah’ın izniyle galibiyetlerin devamı gelecek...

Takımımızı, teknik ekibimizi, yönetimimizi ve şanlı Çorum FK camiasını kutluyorum” ifadelerini kullandı.