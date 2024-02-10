Axiom Space, aralarında Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Ax-3 ekibinin Dünya'ya dönüş sürecini canlı yayınlanıyor.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Dünya'ya dönüşünün ardından bir hafta gözlem altında tutulacak.

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Axiom Space, Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 mürettebatının, Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Dünya'ya dönüş sürecini canlı olarak yayınladı.

Ax-3 ekibini taşıyan SpaceX'e ait Dragon kapsülü, Florida açıklarında okyanusa indi.

Kapsül yer ekibi tarafından gemiye alındı. Ardından Ax-3 ekibi Dragon kapsülünden çıkarıldı.

Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD yerel saatiyle 18 Ocak 16.49'da (TSİ 19 Ocak 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmıştı.

Yolculuğu yaklaşık 36 saat süren Ax-3 mürettebatı, 20 Ocak'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmıştı.

Editör: AA AJANS