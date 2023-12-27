Merakla beklenen asgari ücret zammında sürpriz bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Bakan Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ ve TİSK temsilcilerini Külliye'ye çağırdı. Asgari ücret ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ocak 2024 asgari ücret zammını bugün açıklaması bekleniyor. Kritik toplantı ise 16:30'da başlayacak.

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Gözler kulaklar asgari ücret zammında! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ocak ayı asgari ücret zammını bugün açıklaması bekleniyor. 16.500 TL ile 17.000 TL arasında bir tutarın yeni asgari ücret olması bekleniyor.

İhtimallere göre;

Yüzde 35'lik zamda asgari ücret 15.392 TL

Yüzde 40'lık zamda 15.962 TL

Yüzde 45'lik zamda 16.532 TL

Yüzde 50'lik zamda 17.103 TL

Yüzde 55'lik zamda ise 17.673 TL olacak.

Habertürk muhabiri Esra Nehir: Bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı programla rakam açıklanacak. Sadece asgari ücret rakamı değil, işveren desteği detaylarına ilişkin detayları da bekliyoruz. Rakamı 16.30'dan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla duymuş olacağız. Komisyonun aldığı kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

TEK ZAM OLACAK

Geçtiğimiz iki senede olanın aksine bu sene asgari ücrete tek zam planlanıyor! Asgari ücrete Temmuz ayında herhangi bir güncelleme olmayacağı ifade edilmişti. 2024 yılında vatandaşları asgari ücret konusunda tek zam bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuyla ilgili de açıklama yapması bekleniyor.

EN GÜÇLÜ İHTİMAL 17 BİN TL!

Asgari ücrete yüzde 50 oranında zam yapılması bekleniyor. Yüzde 40'lık zammı Erdoğan'ın da refah payı ekleyeceği ve total asgari ücret tutarının 17 bin TL seviyesine gelmesi bekleniyor.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ARTACAK

Yeni asgari ücretten etkilenen kalemlerin başında gelen işsizlik ödeneğinde, sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor. İşsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise asgari ücretin yüzde 80'i olarak hesaplandığından yeni asgari ücretle işsizlik ödeneği de artacak.

Asgari ücretli bir çalışan, bir yıllık çalışmasının karşılığında brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı hak ederken, yeni asgari ücretle çalışanın yıllık kıdem tazminatı da yapılacak zam oranında yükselecek.