Çorum Uğur Kurs, deneyimli, güçlü ve uzman kadrosuyla başarılı bir geleceğe öğrencilerini hazırlıyor. Özgün ve zengin içerikli Uğur konu anlatımlı kitapları, soru bankaları, konu kavrama testleriyle, performans takibiyle her öğrenciye birebir ders veriyor.

Seda Bozkurt’un Kurucu Müdürlüğü’nü yaptığı Çorum Uğur Kurs, yüz yüze eğitimin yanı sıra U-dijital veri tabanlı platformu da öğrencilerine sunuyor. Esnek ofis saatleriyle öğrencilere soru sorma imkanı veriyor. Öğrenciler her hafta yapılan deneme sınavlarında Türkiye Geneli yerini görüyor. Bu kurumsallık sayesinde gerçek sınava yakın bir sonuç elde etme olanağını buluyor.

Beş katlı rahat ve ferah binasıyla öğrencilerine sınıf ortamı sağlamakla birlikte, kabin sistemli bireysel çalışma imkânı da sunuyor. Kursiyerlerle sıklıkla yapılan deneme sınavları eğitim koordinatörleri tarafından analiz ediliyor. Konu kavrama yeteneklerini test etmek amacıyla haftalık branş denemeleri uygulanıyor.

Çorum Uğur Kurs, sunduğu rehberlik hizmeti ile kişiye özgü danışmanlar, öğrencilerin doğru kariyer planlaması yapabilmeleri için yönlendirme hizmeti veriyor. Onbeşer kişilik sınıflarda eğitim veren Çorum Uğur Kurs, planlama, öğrenme, uygulama, ölçme ve değerlendirme süreçlerini takip ederek rehberlikte sunduğu Check Up, ETAP, KODEM gibi kişisel farkındalık testleriyle eğitimin çıtasını yükseltiyor.

Gündüz sağladığı eğitimle Gece Modu adı verilen etüt sistemiyle de öğrencilerin her an yanında oluyor.

Ve Çorum Uğur Kurs, “Uğur’lu olmak ayrıcalıktır” sloganıyla, “Gelin siz de Uğurlu olun! Uğur’da başarı geleneğine sizler de katılın!” çağrısını yapıyor.



(Uğur GÖRKEM)