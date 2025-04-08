Masa Tenisi Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan ve 2023 yılı Eylül ayında hayatını kaybeden Çorum Belediye Spor Kulübü masa tenisi sporcusu İsmail Eren Alıcı’nın adının verildiği Küçükler Ferdi-Takım Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası yarın Çorum’da başlıyor.
Masa tenisi il temsilcisi Alpaslan Hoşgör’ün verdiği bilgiye göre, müsabakalar Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu’nda yapılacak. Yurt genelinden çok sayıda kulüpten sporcuların mücadele edeceği şampiyona 13 Nisan Pazar günü sona erecek.
İlk gün müsabakaları, yarın sabah 08.30’da yapılacak hakem toplantısının ardından başlayacak.
Editör: HABER MERKEZİ