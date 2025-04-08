2024-2025 Sezonu Bölgesel Lig Voleybol final maçlarını oynayacak takımlar ve final tarihleri belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, grup birinciliği müsabakaları sonunda kadınlarda 64, erkeklerde ise 35 takım final grubuna yükseldi. Çorum’un erkeklerde takımı bulunmazken, kadınlarda ise Çorum grubunu birinci bitiren Çorum temsilcisi Arena Spor Kulübü final grubu bileti almıştı.

2.Lig’e yükselecek takımların belli olacağı final grubu maçları 24-25 ve 26 Nisan tarihlerinde oynanacak. Maçların oynanacağı merkezler henüz belli olmadı.