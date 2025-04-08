Kütahya’da düzenlenen U17 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası’nda Çorum’u temsil eden sporcuların kazandığı madalya sayısı 4’e yükseldi.

45 kiloda mücadele eden Çorum Belediye Spor Kulübü güreşçisi Yakup Kıcık’ın finalde Kahramanmaraş Göksu Spor Kulübü güreşçisi Yusuf Kenan Yıldız’ı 9-3 yenerek şampiyon olmasının ardından üç sporcu da üçüncü olup bronz madalya kazandı.

51 kiloda mücadele eden Çorum Milli Eğitim Spor Kulübü güreşçisi Berat Körpeş, 60 kiloda Çorum Belediye Spor Kulübü güreşçisi Yakup Çöl ve 92 kiloda yine Çorum Belediye Spor Kulübü’nden Muhammed Furkan Bulut üçüncü olarak bronz madalya kazandılar.