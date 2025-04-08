U14, U15 Bölgesel Gelişim Ligi’nde mücadele eden Ahlatcı Çorum FK’ya Amatör Futbol Disiplin Kurulu’ndan hükmen yenilgi ve 3 puan silme cezası geldi.

Amatör Futbol Disiplin Kurulu’ndan (AFDK) yapılan açıklamada, U14, U15 Bölgesel Gelişim Ligi 5.Grup’ta mücadele eden Ahlatcı Çorum FK’ya ligin 25.haftasında deplasmanda oynanması planlanan Konyaspor maçına çıkmaması üzerine talimatlara aykırı harekette bulunduğu gerekçesi ile 3-0 hükmen mağlubiyet ve 3 puan silme cezası verildiği belirtildi.