Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde play-off hesapları yapan Ahlatcı Çorum FK, 9 Nisan Çarşamba günü, Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Erzurumspor’la deplasmanda karşılaşacak. Puan kaybına tahammülü olmayan iki takım arasında bugüne kadar oynanan maçlarda Erzurum temsilcisinin bariz üstünlüğü dikkat çekiyor.

TAM 7 KEZ KARŞILAŞTILAR

Profesyonel liglerdeki 13.sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK ile Erzurumspor bugüne tamamı lig olmak üzere 7 kez karşılaştı. Bu maçların 4’ü Çorum’da, 3’ü Erzurum’da oynanırken, Ahlatcı Çorum FK 1 galibiyet, 1 beraberlik, 5 yenilgi aldı ve 4 puan topladı. Rakip fileleri 5 kez havalandırabilen Çorum temsilcisi, kalesinde 11 gol gördü.

İLK SEZON

2 MAÇI DA ERZURUM KAZANDI

İki takım ilk kez 2012-2013 Sezonunda, 3.Lig 3.Grup’ta rakip oldu. 3.haftada Erzurum’da oynanan maçı 2-0 kazanan Erzurumspor, rekabete galibiyetle başladı. 23 Eylül 2012’de, Kazım Karabekir Stadı’nda oynanan maçta Dadaşlara galibiyeti getiren golleri 39.dakikada Fatih Arat ve 51.dakikada Fatih Gültekin attı.

ÇORUM’DA DA EZRUMUSPOR GALİP

Ligin 20.haftasında, Çorum’da oynanan maçı da Erzurumspor kazandı. Mavi-beyazlı ekip, 3 Şubat 2013’te, Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda oynanan maçta 4.dakikada Kemal Akbaba, 69 ve 75.dakikalarda da Ahmet Baykal’ın golleriyle 3-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

İLK PUAN

İki takım, 2013-2014 Sezonunda, bu kez 3.Lig 2.Grup’ta rakip oldu. 17.haftada Çorum’da oynanan maç 1-1 biterken, Ahlatcı Çorum FK rakibine karşı ilk puanını aldı. 15 Aralık 2013’te, Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda oynanan maçta Çorum temsilcisi 28.dakikada Oğuzhan Yalçın’ın golüyle öne geçerken, Erzurumspor’un golü 38’de Erdinç Pekgöz’den geldi.

RÖVANŞ ERZURUM’UN

34.haftada Erzurum’da oynanan maçı Erzurumspor 1-0 kazandı. 4 Mayıs 2014’te Kazım Karabekir Stadı’nda oynanan maçta Dadaşlara galibiyeti getiren gol 53.dakikada Mustafa Özkaya’dan geldi.

TEK GALİBİYET

İki takım, yaklaşık 10 yıl aradan sonra bu kez 2023-2024 sezonunda, Trendyol 1.Lig’de rakip oldu. Sezonun ilk yarı maçı 15.haftada Çorum’da oynanırken, Çorum temsilcisi 4-1 gibi farklı bir skorla kazanarak rakibini ilk kez yendi. 10 Aralık 2023’te, Çorum Şehir Stadı’nda oynanan maçta Erzurum ekibi 8.dakikada Mustafa Yumlu’nun golüyle öne geçerken, 45+2’de Ahmet Sağat’la beraberliği sağlayan Ahlatcı Çorum FK, 59’da Ozan Sol’la öne geçip, 79’da Thomas Verheydt, 88’de de Eren Aydın’la farka gitti.

ERZURUM’DA İLK GOL

İkinci yarıda, Erzurum’da oynanan 32.hafta maçını ise Erzurumspor 2-1 kazandı. 28 Nisan 2024’te, Kazım Karabekir Stadı’nda oynanan maçta Dadaşlara galibiyeti getiren golleri 50.dakikada Celal Hanalp ve 90+5’te Mustafa Yum

lu atarken, Ahlatcı Çorum FK’nın tek golü 86’da Thomas Verheydt’tan geldi. Bu gol, Çorum temsilcisinin Erzurum’da attığı ilk gol olarak kayıtlara geçti.

BU SEZON DA ERZURUM KAZANDI

İki takım bu sezon ise 14.haftada Çorum’da karşılaştı. 30 Kasım 2024’te, Çorum Şehir Stadı’nda oynanan maçı 32.dakikada Streli Mamba’nın golüyle Erzurumspor 1-0 kazandı.