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Ekonomist Dergisi, Türkiye’nin en zengin 100 ailesini açıkladı. Geçen yıl bu listede 74. sırada bulunan Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ve Ailesi, bu yıl 54. sıraya yükseldi. Geçen yıl 87. sırada olan Çorumlu iş insanı Avni Çelik ise 88. sırada yer aldı.

6 milyar doların üzerinde varlığa sahip olan Koç Ailesi ilk sırayı alırken, Şevket Sabancı, Erol Sabancı, Türkan Sabancı ve Tara aileleri de Koç’ları izliyor. Ahmet Ahlatcı, “en zengin 100” listesinde “750 milyon-1 milyar dolar” kategorisinde bulunuyor.