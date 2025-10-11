Bursa'da 39 yıl önce kurulan otomotiv devi Amerikalılara satıldı.

Meklas Otomotiv 39 yıl önce Bursa'da kuruldu. Kentin önemli firmaları arasında bulunan Meklas, ABD'li şirkete satıldı.

ABD’li yatırım fonu Turnspire Capital Partners, Meklas Otomotivi, hava körüklerinin küresel münhasır tedarikçisi olan Infinity Engineered Products aracılığıyla satın aldı. Infinity CEO’su bu satın almadan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, “Müşterilerimize daha iyi hizmet sunacak ve yeni pazarlara ulaşacağız” dedi.

Meklas Otomotiv nedir, ne zaman kuruldu?

Meklas Otomotiv, 1986 yılında Bursa’da kuruldu. Ticari araçlara yönetlik hava yayları üreten şirken Avrupa’nın önemli yedek parça üreticileri arasında bulunuyor.