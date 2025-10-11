ÇORUM HABER’in geçmiş Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Yolyapar’ı, aramızdan ayrılışının 11. yıldönümü nedeniyle, bugün saat 11.00’de Çorum Gazeteciler Cemiyeti’nin organizasyonu çerçevesinde Ulumezar’daki kabri başında anacağız.

Çorum yerel basınının unutulmaz isimlerinden Mustafa Yolyapar, 12 Ekim 2014 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu 48 yaşında hayata veda etmişti.

12 Ekim’in Pazar gününe rastlaması nedeniyle, anma programının bugüne alınması kararlaştırıldı.

Mustafa Yolyapar, özverisi, tevazuu ve sevecenliği ile gerek meslektaşları, gerekse toplum tarafından sevilen, sayılan bir gazeteci idi.