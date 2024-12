Cumartesi günü 09.00-17.00 saatleri arasında Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen eğitim programına konuşmacı olarak İstanbul 6 Nolu Şube Başkanı Önder Yılmaz, Ordu Şube Başkanı Hikmet Pala ile Çorum 3. Dönem Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri Saim Erdoğan katıldı.

Eğitim programı öncesi bir konuşma yapan Eğitim-İş Çorum Şube Başkanı Tuba Üreyen, Türkiye’nin dünyada sendikal hakların en yoğun biçimde ihlal edildiği ülkeler arasında olduğunu belirterek, “Demokrasinin en önemli ölçütü, emekçilerin hakları için özgürce örgütlenebilmeleri, kendi geleceklerine ait kararları alabilmeleridir. Sendikasız demokrasi; grevsiz ve toplu sözleşmesiz sendika olmaz” dedi.



Bir sendikanın başarısının ne üye sayısı ile ne de sahte yetkilerle ölçülemeyeceğini kaydeden Üreyen, konuşmasında şunları söyledi:

“Bize göre sendikalar her zaman iktidarlara muhalif örgütler olmak zorundadır. Çünkü her gelen iktidardan yeni kazanımlar, daha yüksek ücretler talep etmek bunu elde etmek için mücadele vermek zorundadır. Son yılarda sendikal mücadele ile elde edilen kazanımlarımız etkili sendikacılığın en güzel örnekleridir. Aklı ve bilimi önceleyerek ve aklımızı ortaklaştırarak yeni kazanımlar elde etmek için elimizden gelen her türlü mücadeleyi siz değerli üyelerimiz ile birlik örmeye çalışacağız.

Türkiye’de AKP’nin iktidarda olduğu 22 yıl emekçiler açısından en büyük hak kayıplarının yaşandığı dönem olarak tarihe geçmiştir. Ülkenin en değerli ve stratejik kaynakları özelleştirmeler yoluyla uluslararası ve yerli sermayeye peşkeş çekilmiştir. Esnek ve güvencesiz çalışma, taşeronlaştırma uygulamaları hızla yaygınlaşıp, kitlesel işten çıkarmalar sürerken, düşük ücret ve maaş artışlarının dayatıldığı, emeğe yönelik saldırıların çok yönlü olarak hayata geçirildiği bir süreç yaşanmıştır.

Unutmayalım ki ‘Özgürlük ve başarı bunları savunma cesareti olanların hakkıdır.’ Hayat hiçbir zaman itaat edenlerin olmamıştır, mücadele edenler her zaman kazanamayabilir ama kazananlar sadece mücadele edenlerdir.



Eğitim-İş olarak sınıf bilinciyle emeğimize, ulus bilinciyle vatanımıza, yurttaş bilinciyle cumhuriyetimize her ne pahasına olursa olsun sahip çıkmaya devam edeceğiz.”